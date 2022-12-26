Готували масований удар по Україні, але РФ хронічно не щастить: Арестович - про вибухи на авіабазі в Енгельсі

Радник Офісу президента розповів, як 10 літачків відлетіло ховатися на інші авіабази від гріха подалі.

Сьогодні мав бути масований удар по Україні, але Росії хронічно не щастить.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у програмі "Фейгін Live", коментуючи вибухи на російському аеродромі "Енгельс-2".

"Чомусь вкотре не пощастило авіабазі в Енгельсі. 10 літачків відлетіло ховатися на інші авіабази від гріха подалі. Тож і не відбувся удар. Але він був готовий сьогодні", - сказав Арестович.

"Бавовна" в Енгельсі 26 грудня

В Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це вже друга за місяць "бавовна" на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилаті ракети.

В міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових. Російські пропагандисти інформують про трьох загиблих та чотирьох поранених. Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.

Там міг бути знищений пункт управління авіабази.

Другий день під ударом: на російських аеродромах горить військова техніка

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