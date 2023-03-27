Готували ракетні удари по об’єктах "Укрзалізниці" та "зливали" координати мостів: СБУ знешкодила агентуру ФСБ

Зловмисники також фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак.

В Україні викрили агентів ФСБ РФ, які готували ракетні удари по об’єктах "Укрзалізниці", підбирали кадри в "адміністрації" окупантів та передавали ворогу координати стратегічно важливих мостів. До ворожої групи входило вісім осіб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях.

Один з них використовував для прикриття статус помічника чинного народного депутата України та посвідчення журналіста.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вони передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів.

Зловмисники також фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак.

А під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних "адміністрацій".

СБУ затримала чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо – перебувають на території Росії. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСЬ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові.

Інших учасників групи агресор залучив до негласної співпраці дистанційно або під час поїздок фігурантів до РФ.

Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

У помешканнях зловмисників виявлено російську символіку та прокремлівську літературу.

Крім того, за координатами, виявленими у ході слідчих дій, контррозвідники СБУ виявили ворожий схрон зі зброєю, яку окупанти залишили під час втечі від контрнаступу Сил оборони на Харківщині.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали прихильницю "руского міра": захоплювалася "Вагнером" і Кадировим.

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