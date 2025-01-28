Готували ракетний удар по аеродромах базування F-16: затримано агентів РФ

Громадяни України, які співпрацювали з ворогом, сидітимуть у в'язниці.

СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка допомагали готувати удари авіації ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України затримано 2-х людей, які фотографували зліт вітчизняного F-16.

Про це повідомила СБУ.

СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка допомагали готувати удари авіації ЗСУ.

Збирали інформацію, щоб РФ атакувала наші винищувачі

За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановила СБУ. Агенти мали зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати й описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів.

СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка допомагали готувати удари авіації ЗСУ

"Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів", - стало відомо правоохоронцям.

Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16.

"Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони", - наголосили у відомстві.

При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка допомагали готувати удари авіації ЗСУ

Агентам російських спецслужб повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Фігуранти справи перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше у Львівській області за підозрою в державній зраді затримано курсантку військового навчального закладу.

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