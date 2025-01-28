Готували ракетний удар по аеродромах базування F-16: затримано агентів РФ

Громадяни України, які співпрацювали з ворогом, сидітимуть у в'язниці.
СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка допомагали готувати удари авіації ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України затримано 2-х людей, які фотографували зліт вітчизняного F-16.
Про це повідомила СБУ.
Збирали інформацію, щоб РФ атакувала наші винищувачі
За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановила СБУ. Агенти мали зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати й описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів.
"Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів", - стало відомо правоохоронцям.
Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16.
"Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони", - наголосили у відомстві.
При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.
Агентам російських спецслужб повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Фігуранти справи перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Раніше у Львівській області за підозрою в державній зраді затримано курсантку військового навчального закладу.
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