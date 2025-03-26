Готували теракт на День СБУ: на Запоріжжі затримали чергових агентів РФ

На Запоріжжі запобігли теракту, який мав відбутися на День Служби безпеки України 25 березня. Зрадників України, які пішли на співпрацю з ГРУ, затримано.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі спецоперації СБУ

За результатами спецоперації затримано агентурну пару РФ, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) поблизу місцевої військової частини 25 березня цього року – на річницю створення СБУ. Цього дня окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об’єкта.

На Запоріжжі запобігли теракту, який мав відбутися на День Служби безпеки України 25 березня

"Служба безпеки завчасно викрила обох агентів і затримали їх на спорядженні СВП додатковими уражаючими елементами", – зауважили правоохоронці.

Затримання відбулося у приватній будівлі, що знаходилася навпроти центрального входу до військової частини. Відповідне помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю.

"Для цього вони встановили приховану вебкамеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів", – пишуть у Службі.

За даними слідства, фігурантами є двоє співмешканців, хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили у поле зору російського ГРУ під час пошуку "легкого заробітку" у телеграм-каналах.

На Запоріжжі запобігли теракту, який мав відбутися на День Служби безпеки України 25 березня

"При обшуку у них вилучили складові для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочину", – йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі запобігли теракту, який мав відбутися на День Служби безпеки України 25 березня

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисники наразі перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше у Кривому Розі викрили чоловіка, який готував теракт біля адмінбудівлі. Він перебуває під вартою.

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