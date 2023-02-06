Готували удари по енергооб’єктах Одеси і Херсона: СБУ викрила двох агентів ФСБ

Злочинці також передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні

Служба безпеки України у прифронтових районах півдня викрила ще двох агентів ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ.

Про це СБУ інформує у Telegram.

"За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім цього передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні. Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, колаборанти планували використати координати для проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах.

Однак, співробітникам СБУ вдалося своєчасно викрити та встановити місцезнаходження зловмисників на спробах передачі розвідданих загарбникам.

Нагадаємо, що в Южному СБУ викрила масштабне відмивання коштів у Державному підприємстві "Адміністрація морських портів України".

Додамо, в Одесі викрили російського агента, який декілька років збирав розвіддані про українські війська.

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