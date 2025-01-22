"Готувалися заздалегідь": тітка дівчини, з якої знущалися підлітки у Білій Церкві, про деталі нападу

З'явилися нові деталі жахливого побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Компанія спланувала злочин завчасно.

Про це тітка постраждалої дівчинки розповіла в ефірі "КИЇВ24" про деталі нападу та стан дитини.

Мали дві причини для побиття

Як розповіла жінка, учасників колективних знущань підговорила одна дівчина, навівши наклеп на Ярославу. Компанія усе спланувала заздалегідь і очікувала Ярославу. У неї був друг, з яким вона близько спілкувалася, який подзвонив і запропонував зустрітися. Вона погодилася, запитала у мами й пішла на прогулянку з собакою в парк. Там на неї вже чекали майбутні кривдники.

"Дівчина переселенка. Вона переїхала і намагалася знайти друзів", - наголосила тітка постраждалої.

За словами тітки, двома тижнями раніше Ярославі одна з дівчат запропонувала покурити траву. Можливо, це був жарт. Однак потерпіла відмовилася і не розповіла про пропозицію мамі. Вона поділилася інцидентом, засудивши наркотики, з іншою дівчиною у школі, а та розповіла далі.

"Це дійшло о ініціаторки побиття, і вона вирішила поговорити зі школяркою. Намовила всіх, нагадала про ситуацію з петардою. Мовляв, "це вона, я точно знаю". Усі були агресивні, мали два пункти, за що можна побити", - зауважила родичка дівчини.

Нагадаємо, в Білій Церкві під Києвом старшокласники влаштували знущання з 12-річної дівчинки. Мережа гуде від обурення, адже підлітки демонстрували неймовірну жорстокість щодо дівчинки – били ногами, обдували газом, насміхалися з бідолашної і все це фільмували на відео.

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