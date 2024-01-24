Готував артудари РФ по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки: СБУ викрила російського агента

Служба безпеки затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони поблизу Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними слідства, серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової. У зоні особливої уваги окупантів були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley.

Для здійснення ударів по об’єктах ЗСУ російський агент мав виявити їхні локації та передати відповідні координати до фсб.

Зазначається, його затримали у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з ФСБ. Зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року.

"У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Телеграм-групах. Щоб зібрати розвіддані для фсб, агент обходив прифронтову територію та робив «потрібні» мітки на електронній карті. Потім він перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка закликала до геноциду українців.

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