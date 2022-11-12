Готував фейки для токшоу Соловйова – СБУ затримала ворожого агента на Буковині (фото)

Зрадник сподівався, що окупанти допоможуть йому виїхати до Росії та отримати там громадянство.

Служба безпеки України затримала ворожого агента у Чернівцях, який розповсюджував дезінформацію та планував знятися у пропагандистських сюжетах росТБ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Зрадник поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України, зокрема він поширював "Вконтакте" фейки про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в заході Україні через війну з РФ.

"Також він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку", - повідомляє СБУ.

Саме Соловйову агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і ток-шоу на телеканалі "Россия 1".

Зрадник сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди.

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