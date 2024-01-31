Готував прорив ДРГ ворога на Сумщину: СБУ спіймала російського агента (фото)

Затриманим виявився 54-річний житель Сум, якого ФСБ дистанційно завербувала у серпні 2023 року.

СБУ спіймала "на гарячому" агента ФСБ Росії, який розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині. Ворог сподівався використати інформацію від нього для ударів по військових об’єктах і для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Працівники української спецслужби спіймала агента російської ФСБ, який намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, задіяного в захисті прикордонних районів Сумської області.

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Для збирання розвідданих зловмисник обходив місцевість та під виглядом розмов по телефону приховано фіксував позиції українських військ.

Окрім того, ворожий агент мав завдання створити власну мережу інформаторів для посиленої розвідки на території Сумщини.

"За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини", – зазначили в СБУ.

СБУ затримала в Сумах агента ФСБ Росії / Фото: СБУ

Однак працівники спецслужби спрацювали на випередження і своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання розвідзавдання.

Завдяки цьому СБУ зірвала плани ворога та убезпечила місця тимчасового базування ЗСУ від можливих повітряних атак.

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Ким виявився агент ФСБ

За даними слідства, затриманим виявився 54-річний житель Сум, якого ФСБ дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору російської спецслужби зловмисник потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в "Одноклассниках".

Після вербування агент комунікував зі своїм куратором в РФ через анонімний чат у месенджері. Зловмисник надсилав ворогу фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

СБУ затримала в Сумах агента ФСБ Росії / Фото: СБУ

СБУ затримала в Сумах агента ФСБ Росії / Фото: СБУ

За виконані завдання поплічник ворога отримував грошову винагороду, яка надходила через криптовалютні платежі.

Під час обшуків у затриманого вилучили банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Чоловік перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі України повідомили про спроби ворога використовувати ДРГ. Найбільше таких спроб фіксується по Сумському напрямку і на Харківщині.

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