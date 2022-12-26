Готував прорив російських ДРГ до Сумщини: в Україні засудили зрадника до 15 років

За матеріалами, зібраними СБУ, засудили російського агента, який готував прорив ворожих девирсійно-розвідувальних груп до Сумщини. Зрадник проведе у в'язниці 15 років.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Разом зі спільником засуджений збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні. Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону ДРГ РФ на північно-східному напрямку.

Обох російських агентів затримали під час спецоперації контррозвідки СБУ у серпні 2022 року. Наразі одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало ФСБ.

Для збору розвідінформації до нього приставили ще одного агента російської спецслужби. Разом вони виходили на місцевість і знімали українські військові об’єкти. Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Запоріжжі до 15 років за ґратами засудили учасника так званої "народної міліції "ДНР". У березні 2022 року житель Горлівки добровільно перейшов на бік ворога.

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