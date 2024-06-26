Готував ракетні удари по Буковині та хотів вступити до армії РФ: у Чернівцях затримали зрадника (фото)

Служба безпеки затримала російського інформатора на Буковині. Він готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угруповань РФ. Зрадником виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний прапор України. Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях", - розповіли в СБУ.

Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ.

Також зрадник писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.

Для конспірації в Інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом.

Співробітники СБУ встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено три мобільні телефони, два ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали агента ФСБ, який готував ракетні удари по базах з пальним.

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