Готував "референдум" та керував ЖКГ: у Херсоні затримали заступника міського голови з команди Сальдо

У звільненому Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників серед посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії РФ проти України.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника міського голови Херсона з команди зрадника Володимира Сальдо, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що до вторгнення Росії посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Також він готував приміщення для проведення фейкового "референдуму" щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

Колаборанти на Херсонщині

Під час захоплення Херсона російськими військами колишній міський голова Володимир Сальдо перейшов на бік ворога та зрадив Україну.

Його нині вже покійний заступник Кирило Стремоусов також став ворожим поплічником. Про його смерть нібито у ДТП стало відомо 9 листопада.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко розповів, що після того, як ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада, колаборанти втекли з міста одними з перших. Після цього основні зрадники, які працюють на РФ, інколи навідувалися до міста.

Політичний консультант Дмитро Васильєв розповів, що на херсонських гауляйтерів росіяни вішатимуть “всіх собак”.

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