Готував теракти проти військкомів ТЦК у Запоріжжі і шпигував за підстанціями – затримано агента РФ (фото)

СБУ затримала російського агента під час спецоперації.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів ФСБ РФ проти військовослужбовців ТЦК та СП у Запоріжжі. Правоохоронці затримали російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів.

"У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки. Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Листування агента РФ з кураторами з ФСБ / Фото: Служба безпеки України

Листування агента РФ з кураторами з ФСБ / Фото: Служба безпеки України

Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському генералу, який визначає цілі для ракетних ударів по Україні.

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