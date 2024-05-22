Готував захоплення Вовчанська і "зливав" дані про позиції ЗСУ: затримано інформатора РФ – фото

СБУ затримала інформатора російського ГРУ – місцевого підприємця, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині, і зірвала нові спроби воєнної розвідки РФ отримати стратегічно важливу інформацію про Сили оборони на півночі області.

Про це пише пресслужба Служби безпеки.

За даними СБУ, найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, які намагаються захопити Вовчанськ.

Агент РФ, під виглядом вирішення комерційних питань, об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати ЗСУ.

Також фігурант використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував інформацію під час побутових розмов. У подальшому зловмисник узагальнював отримані відомості та надсилав російській розвідці.

Зрадник, зокрема детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby вже оснащені РСЗВ "Град" – їх випробували проти окупантів (фото).

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