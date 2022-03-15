Готувався до захоплення держвлади: на Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ

Готувався до захоплення держвлади: на Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ

Наразі депутат селищної ради перебуває під вартою.

На Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ, який готувався до захоплення державної влади.

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як встановила слідство, депутат телефонував представникам молодіжного крила парті "ОПЗЖ" та повідомляв, що незабаром Харківська область буде окупована російськими військовими.

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому захопили владу у Харківській області.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Солоницівської селищної ради Харківського району за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України). В порядку ст. 615 КПК України прийнято рішення про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.

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