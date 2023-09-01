Готує "фейкові" вибори на окупованих територіях: СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ

Служба безпеки України повідомила підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфілові, яка готує фейкові "вибори" у тимчасово окупованих регіонах України.

Про це інформує СБУ у Мережі.

За наявними служби, Кремль планує провести фейковий плебісцит у першій половині вересня цього року.

"Таким чином Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву Росії у "легалізації" окупаційного режиму в тимчасово захоплених регіонах нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до так званих виборів підозрювана залучила свого заступника Миколу Булаєва та секретарку російського відомства Наталію Бударіну.

"Наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових "кандидатів», яких висуває кремль. Щоб "намалювати" потрібну кількість "голосів", керівництво центрвиборчкому РФ буде використовувати свій "досвід" організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України 2022 року", - повідомляють в СБУ.



За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили Памфіловій та двом її спільникам – Булаєву та Бударіній – про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Фігуранти перебувають за межами України, вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності.



Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Додамо, СБУ затримала агента-снайпера російської ФСБ, який на 9 травня 2023-го готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області.

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