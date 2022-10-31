"Готуємо агресору більше неприємних сюрпризів" – Шмигаль повідомив про додаткову допомогу від Чехії

Уряд Чехії також підтримав створення Міжнародного трибуналу для засудження військової агресії Росії проти України.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Чехія надасть Україні додаткову військову допомогу.

Про це очільник уряду розповів під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Києві, повідомляє Укрінформ.

"У військово-технічному співробітництві між нашими державами набираються нові оберти. Самохідні гаубиці, танки, БМП та інша допомога вже сприяють українській армії у звільненні земель, але на цьому ми не зупиняємося і готуємо агресору більше неприємних сюрпризів", – заявив Шмигаль.

Шмигаль також розповів, що уряд Чехії підтримав створення Міжнародного трибуналу для засудження військової агресії Російської Федерації проти України, а також для засудження представників військово-політичного керівництва Росії.

Під зустрічі з чеськими урядовцями обговорювалося питання санкційного тиску на Російську Федерацію, а також конфіскація російських активів.

Допомога Чехії

Чехія планує передати Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 22 мільйони крон (близько 880 тис доларів).

Президент Чехії Мілош Земан змінив своє ставлення до України після повномасштабного вторгнення Росії. Земан виступив за постачання зброї та навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Міська рада Чернігова підписала Меморандум із чеською організацією, яка допомагатиме ремонтувати пошкоджені квартири містян.

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