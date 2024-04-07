"Готуємо конкретну і справедливу відповідь": Зеленський анонсував помсту РФ за удари по Харкову

Україна готує "дуже конкретну і справедливу відповідь" за ракетні атаки Росії по Харкову та інших містах на сході.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", - написав він, не розкривши деталей.

Окрім того, лідер України провів розмову із головкомом ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій. Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - підкреслив він.

Нагадаємо, 7 квітня Росія повторно атакувала Харків. У місті пролунали вибухи, підтвердила місцева влада.

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