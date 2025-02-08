Готуємо нові далекобійні засоби: Сирський анонсував нові удари вглиб Росії

Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога, зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нові удари вглиб Росії.

Про це головком повідомив у Facebook.

"Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія москви проти нашої держави. Дистанція ураження DeepStrike углиб території рф вже досягла 1,7 тис. км. Готуємо нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані", – пообіцяв головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що за рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території Російської Федерації стали 377 об’єктів військового призначення.

"Повітряними Силами та іншими складовими Сил оборони протягом року знищено 9 200 повітряних цілей різних типів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023 році (3 798)", – підсумував він.

Нагадаємо, ЗСУ вразили ворожий пункт управління на Курщині, і там загинула велика кількість офіцерів – і північнокорейських, і російських.

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