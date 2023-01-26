"Готуємо вагнерівцям безліч сюрпризів": ССО "Азов" у складі ЗСУ їде на Бахмут

Білецький зазначив, що зима буде точно спекотною.

ССО "Азов" офіційно став третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ. Бойовий шлях бригади розпочинається з Бахмутівського напрямку.

Про це повідомив засновник та перший командир "Азову", полковник Національної гвардії України Андрій Білецький.

"ССО Азов" - тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ. Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку - на Бахмуті", - йдеться в його повідомленні.

Білецький зауважив, що вирішальна битва у цій війні ще попереду і вона потребує нових масштабів. Наприкінець засновник "Азову" додав, що "зима точно буде спекотною".

"Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже - російським чмобікам, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів. Зима точно буде спекотною", - додав він.

До слова, раніше у компанії Meta пообіцяли не блокувати будь-яку інформацію про полк "Азов" та розблокувати сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

Нагадаємо, українські військові 25 січня вийшли з міста Соледар Донецької області, за яке тривалий час йшли жорстокі бої.

Натомість ЗСУ запевнили, що ситуація у Бахмуті залишається під контролем. ЗСУ залишатимуться у цьому місті, поки там є підвали і є можливість утримувати його територію.

Раніше українські прикордонники-мінометники захопили позицію окупантів біля Бахмута.

Крім того, ЗСУ суттєво прорідили лави "вагнерівців", однак ворог підтягнув нові сили.

Пентагон повідомляв, що Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення своїх позицій в районі Бахмута.

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