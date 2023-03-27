"Готуємо відповідні кроки": Зеленський провів нараду з військовими про зовнішні і внутрішні загрози

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими, на якій обговорили як зовнішні так і внутрішні загрози.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 27 березня.

"Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, із розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки", – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що жорстокі бої на передовій щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості держави й суспільства.

"Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців", – каже глава держави.

Зеленський наголосив, що зараз завдяки нашим воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох. Але важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави.

"Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу", – підсумував він.

Нагадаємо, що Зеленський, Залужний та Резніков привітали Нацгвардію з професійним святом.

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