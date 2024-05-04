Готуємось до найгіршого сценарію: боєць ЗСУ оцінив плани окупантів на фронті

Російські війська намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, і ЗСУ вже готуються до можливої масштабної атаки ворога на різних ділянках фронту.

Росія намагається зараз "промацувати" фронт, і бійці ЗСУ готуються зараз до найгіршого варіанту - спроби окупантів повторити масову атаку на різних напрямках фронту.

Про це розповів командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов в ефірі Radio NV.

"Яку тактику зараз застосовують росіяни? Це про те, що я відчуваю, чую від своїх товаришів, які знаходяться на інших ділянках. [Окупанти] намагаються промацувати, де можна рухатися, де не можна", — зазначив Волохов.

Він зазначив, що поки що особливих успіхів у цьому промацуванні окупанти не досягають — "посадочка туди, посадочка сюди".

Разом з тим Волохов зазначив, що його підрозділ готується до найгіршого сценарію — того, що Росія повторить спробу масової атаки на різних фронтах із метою суттєвого просування вглиб України.

"Готуємося до найгіршого сценарію, виходимо з максимальних можливостей ворога, а не з найвірогідніших його дій. І діючи так — це і на війні, і в бізнесі універсальний підхід — думаємо, як випереджати ворога принаймні у плануванні своїх дій. А буде воно м’якше, ніж максимальні можливості, — ну то і гарно", — сказав він.

Нагадаємо, екскомандувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що розпочата Росією війна в Україні закінчиться тоді, коли президент-диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі зусилля у допомозі Києву.

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