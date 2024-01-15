Готуємось до пляжного сезону на узбережжі Азовського моря: командувач Повітряних сил ЗСУ – про знищення російських літаків А-50 та Іл-22

Микола Олещук подякував усім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції зі знищення літаків окупантів.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував знищення російських літаків А-50 та Іл-22.

Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному Telegram-каналі Миколи Олещука.

"Ну що, друзі, нині Азовське море чисте, як ніколи! Готуємось до пляжного сезону на його узбережжі", — йдеться у повідомленні.

Генерал-лейтенант подякував усім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції із знищення літаків окупантів.

"На палубі авіаносця "москва" вже точно бракує місця. Продовжуємо рубрику "Вечного полета, братья". Далі буде… Разом – до перемоги!" — резюмував Микола Олещук.

Нагадаємо, 14 січня в Мережі з'явилася інформація про збиття над Азовським морем унікального російського літака-розвідника А-50 і підбиття російського літака Іл-22М.

15 січня Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний підтвердив, що Повітряні сили знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку по російських літаках.

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