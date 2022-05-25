"Готуємось до ревторгнення": Росія знову стягує війська до кордону з північними областями України

"Готуємось до ревторгнення": Росія знову стягує війська до кордону з північними областями України

Росія знову накопичує війська та техніку біля кордону з північними областями України.

Прикордонники побоюються повторного вторгнення військ РФ.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Ми готуємось до можливого ревторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою", - сказав заступник командувача прикордонних військ Чернігівської області Олександр Вадовський.

Така ж саме загрозлива ситуація наразі і у Сумській області, яку окупанти щодня обстрілюють з території РФ.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 91-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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