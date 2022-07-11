"Готуємось від 24 лютого": у ЗСУ прокоментували звільнення від окупантів півдня України

Вже зараз українські захисники повільно, але впевнено просуваються на південному напрямку.

Про це 11 липня під час брифінгу сказала речниця сил оборони оперативного командування "Південь" України Наталія Гуменюк.

"Підготовка до звільнення півдня триває, напевно, ще із 24 лютого. Тобто ми готові до звільнення півдня і просуваємося, робимо щодня цю роботу", - пояснила Гуменюк.

В ОК "Південь" додали, що після посилення українських захисників сучасною артилерією процес звільнення окупованих території пришвидшиться.

"Все ж дотримуймося режиму тиші, який нам дуже потрібен, щоб виконати свою роботу. Тільки коли її буде виконано, ми зможемо говорити про неї. Просування наших військ відбувається: воно повільне, але впевнене. Оголошення про наші успіхи буде, щойно їх буде закріплено", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що президент України Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.

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