"Готуємося до будь-якого розвитку": військові розповіли про ситуацію на Сумщині

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник розповів про ситуацію у Сумській області. За його словами, ситуація на кордоні з Росією – напружена. Окупаційна армія РФ продовжує обстріли прикордонних населених пунктів.

Про це він розповів 14 травня в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Вадима Мисника, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

"Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ – це 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і ми відстежуємо, де відбувається концентрація сил противника, де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовують ДРГ. Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій – ми будемо давати відповідь", - наголосив речник ОТУВ "Сіверськ".

Нагадаємо, Буданов розповів, що у прикордонні Сумщині перебуває невелике угруповання росіян.

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