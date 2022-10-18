Готується до "перегрупування"? Суровікін назвав ситуацію на Херсонському напрямку "непростою"

Суровікін не виключає "ухвалення непростих рішень" на Херсонщині.

"Сирійський м'ясник" генерал Сергій Суровікін, який недавно очолив армію окупантів на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою".

Про це він сказав у відеозверненні, яке поширили росЗМІ.

Воєнний злочинець визнав можливість ухвалення "непростих рішень".

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На цьому напрямку склалася непроста ситуація. Потрапляннями реактивних снарядів HIMARS пошкоджено Антонівський міст та греблю Каховської ГЕС, рух якими зупинено. У місті утруднено підвезення продуктів харчування, спостерігаються певні проблеми з водо- та електропостачанням. Усе це не тільки значно ускладнює побут містян, а й створює пряму загрозу їхнім життям", – каже Суровікін.

Воєнний злочинець РФ звинуватив Україну у "підготовці масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС і завдаванні масованого ракетно-артилерійського удару.

Він заявив, що російська окупаційна армія забезпечить виїзд населення "за програмою переселення, що готується урядом Росії".

"Подальші наші плани та дії щодо самого міста Херсон залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається. Вона вже сьогодні дуже непроста. У будь-якому разі, як я вже казав, ми виходитимемо з необхідності максимального збереження життя мирного населення та наших військовослужбовців. Діятимемо усвідомлено, своєчасно, не виключаючи і прийняття непростих рішень", – додав Суровікін.

Очевидно, під "непростими рішеннями" він мав на увазі чергове "перегрупування" окупантів, як це було на Харківщині.

"Сирійський м'ясник" запевнив, що "не прагне високих темпів просування" і "береже кожного солдата".

Раніше гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про "евакуацію" місцевого населення на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, генерала Сергія Суровікіна Міністерство оборони РФ призначило "командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні" 8 жовтня.

Військовий експерт Михайло Самусь припускає, що за масованими ударами по Україні стоїть група російських терористів у складі голови Чечні Рамзана Кадирова, новопризначеного командувача "спецоперації" Сергія Суровікіна та керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Контрнаступ на Херсонщині: що відомо

Українська армія від початку жовтня, за даними МВС, звільнила понад 50 населених пунктів Херсонщини. У Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українські військові можуть вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

Своєю чергою російські окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.