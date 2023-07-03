Готується до псевдовиборів: Росія поспіхом укомплектовує поліцейські підрозділи на окуповані території - Маляр

Заступниця міністра оборони розповіла про комплектування посад в окупаційних органах.

Кремль проводить комплектування посад в "органах внутрішніх справ" на тимчасово окупованих територіях України, щоб забезпечити поліцейським супроводом організацію так званих виборів у межах "єдиного дня голосування" у вересні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Кремль поспішно пришвидшує комплектування вакантних посад у структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Причина такого поспіху - необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях в межах "єдиного дня голосування" у вересні", - написала Маляр.

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За словами заступниці міністра оборони, проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права. Їх результати не означатимуть нічого, крім складу злочину організаторів та виконавців, наголосила Маляр.

Зазначимо, російський Центрвиборчком призначив на 10 вересня 2023 року "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, начальник української розвідки повідомив, що з технічного боку Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС.