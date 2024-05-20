Готуючись до наступу РФ, Україна таємно перекинула війська до Харківщини – Sky News

Джерело видання повідомило, що ситуація в області стабілізувалася, але попередило: "Ми не знаємо, як довго це може тривати".

Україна приховано перекинула додаткові війська на Харківщину за кілька днів до того, як російські окупанти вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня.

Про це повідомляє Sky News.

Як розповів виданню командир артилерійського підрозділу 57-ї бригади, його гармати навіть вели вогонь по російських військах за день до наземного вторгнення ворога до північно-східного району Харківщини, яке почалося 10 травня. Військовий зазначив, що сили "нахабно" скупчувалися на російському боці кордону.

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"Ми били по танках на кордоні… це вже була справжня війна", – сказав боєць Олександр з позивним "Чорний".

Командир другого артилерійського підрозділу також підтвердив, що бригаду завчасно перекинули для зміцнення оборони на цьому напрямку.

Повідомляється, що раніше ці українські війська тримали оборону в районі Куп'янська та Харкова.

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У статті вказується, що ці коментарі дають уявлення про те, як Україна завчасно намагалася набрати сили, щоб протистояти нарощуванню Росією сил вздовж довгого північно-східного кордону.

"Але цього кроку було далеко не достатньо, щоб запобігти найбільшому нападу на Україну від тих пір, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення майже два з половиною роки тому", – йдеться в публікації.

Українське джерело описало перші кілька днів наступу на Харківщину трохи більше тижня тому. Як повідомив співрозмовник, були моменти, коли він боявся, що "ми втратили лінію фронту".

Джерело повідомило, що ситуація стабілізувалася, але попередило: "Ми не знаємо, як довго це може тривати".

Нагадаємо, як повідомили в Інституті вивчення війни 20 травня, російські війська просунулися у Вовчанську на Харківщині вздовж вул. Гагаріна і на південний (лівий) берег річки Вовча під нині зруйнованим мостом.

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