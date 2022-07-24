Готують 16 нових батальйонів для війни: у розвідці пояснили, чому Путін не оголошує загальну мобілізацію в РФ

Диктаторський режим Путіна не планує оголошувати загальну мобілізацію в Росії, попри величезні втрати, які вони несуть завдяки успішним діям ЗСУ.

У Кремлі не можуть визнати, що план щодо захоплення України провалився.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За його словами, Росія частково компенсує втрати прихованою мобілізацією, але відкрито режим Путіна про це говорити не хоче.

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На його думку, оголошення загальної мобілізації в Росії фактично стане визнанням "поразки Путіна".

"Бо це, по суті, визнання того, що їхні плани, які вони будували від початку кампанії, вони провалилися. І Путін цього не визнаватиме", – сказав Скібіцький.

За даними розвідки, РФ до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів.

"Перше, що стосується цих так званих добровольчих, патріотичних батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь порядка 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельність різна – 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками – порядка 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальон. Москва. Санкт-Петербург – усі суб’єкти РФ", - наголосив Скібіцький.

За його словами, Кремль також формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.

"Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію. Таким чином вони намагаються впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, формують, щоб вони мали потужний наступальний і оборонний потенціал, коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйони тактичних груп, які були нами розгромлені", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про новий спосіб мобілізації в Росії.

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