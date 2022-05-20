Готують до мобілізації: окупанти вивозять з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів

Готують до мобілізації: окупанти вивозять з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів

Російські окупанти почали масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там примусово вивезених готують до мобілізації так званої "армії ДНР".

Це пов’язано з великими втратами окупантів у війні та провалом так званого призову в окупованому Донецьку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"За останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне/Козацьке Новоазовського району зросла з 2 тис. чоловіків до 3-4 тисяч. Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом 5-ти тижнів з табору не звільнено", – йдеться у повідомленні.

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Андрющенко також поінформував, що в таборах на маріупольців чинять психологічний тиск, щоб зламати їх морально. У приватних розмовах окупанти заявляють, що чоловіків планують мобілізувати до "армії" так званої "Донецької народної республіки".

Нагадаємо, загальна потужність снарядів, які російські окупанти випустили по Маріуполю, у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму.

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