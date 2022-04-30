"Готують додаткові рефрижератори для зберігання трупів": Зеленський звернувся до російських військових

Президент Володимир Зеленський звернувся російською мовою до військових РФ, заявивши, що їхнє командування готується до нових великих втрат, але кожен солдат може врятувати своє життя – краще вижити у Росії, ніж загинути в Україні.

Російське командування чудово розуміє, що ще тисячі військових будуть убиті і тисячі будуть поранені найближчими тижнями.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 30 квітня.

"Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. У ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або суттєво ослаблений у березні-квітні, набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією. Зі слабким бойовим досвідом. Вони просто хочуть добрати потрібну кількість. Щоб можна було кинути у наступ і ці підрозділи", – розповів президент України.

Він наголосив – російське командування чудово розуміє, що ще тисячі їхніх солдатів будуть убиті і тисячі будуть поранені найближчими тижнями.

"Але навіщо це самим російським солдатам? Навіщо це їхнім рідним?" – сказав Зеленський.

Він запевнив, що російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати.

"І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами. Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Вам краще вижити у Росії, ніж загинути нашій землі", – резюмував глава держави.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що невдовзі російські війська вже не зможуть йти в наступ і будуть змушені перейти до оборони.

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