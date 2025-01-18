Готують новий удар: військовий розповів, коли росіяни можуть обстріляти Україну

Росія може завдати нової атаки на Україну під час інавгурації Дональда Трампа. Проте загроза від ворога, саме ракетні удари, є постійним явищем. Це стосується всієї території України та є головним, що на сьогодні потрібно розуміти.

Таку думку висловив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері КИЇВ24.

За його словами, окупанти поспішають атакувати, адже не знають, чи накладуть на них санкції або, які військові об'єкти вразять Сили оборони.

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"Ворог поспішає і це особливо сьогодні було продемонстровано під час ракетної атаки в ніч на 18 січня. Всі розуміємо, що цілі були обрані завчасно. І поспішав тому, що він не знає що відбудеться наступної ночі", – пояснив Братчук.

Він додав, що росіяни використовиють балістику постійно та можуть можуть прив'язати атаку до дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

"Тут без конспірології зрозуміло, що все до цього прив’язано. І власне цей терор,зроблений для того, щоб з ним (Путіном – ред.) сідали за стіл переговорів, щоб з ним рахувалися", – підсумував експерт.

Нагадаємо, росіяни вранці, 18 січня, атакували балістичними ракетами Київ. Внаслідок атаки є загиблі мирні жителі та руйнування. Через пошкоджену водопровідну магістраль в багатьох будинках немає води, на місці працювали аварійні бригади "Київводоканалу".

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