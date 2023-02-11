Готують проєкт "Друга Україна": Данілов прокоментував пропозицію Росії щодо перемовин

За словами секретаря РНБО, росіяни сьогодні реанімують політтехнологів часів Януковича, і вже починають свою брудну роботу на території України, щоб примушувати нас до ситуації двох Корей.

В Росії заявили, що готові до мирних переговорів з Україною, але без будь-яких попередніх умов та "на основі тієї реальності, яка існує".

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував пропозицію РФ в ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви. Це вже не перший вкид. У них зараз йде робота над проєктом "Друга Україна", - зазначив Данілов.

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За словами секретаря РНБО, росіяни сьогодні реанімують політтехнологів часів Януковича, і вже починають свою брудну роботу на території України, щоб "примушувати нас до ситуації двох Корей".

"Деякі діячі, прізвища яких ніколи не називаються, які були під личиною ОПЗЖ, а потім заново перефарбувалися, вони сидять зараз у Монако і це супроводжують. Повірте, жодної "Другої України" не буде", - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, у Москві знову заговорили про перемовини з Україною, утім, за нових умов.

Водночас, США переконані, що влада у Києві та український народ самі мають вирішувати, коли настане момент говорити з Москвою про мир.