Готують стратегічні резерви: військовий експерт відповів, коли росіяни розпочнуть новий наступ

Росіяни можуть готувати стратегічні резерви для нового наступу, який, на думку військового експерта Ігоря Романенко, розпочнуть наприкінці зими – на початку весни.

Про це генерал-лейтенант Романенко розповів 24 каналу.

"До цього часу українська сторона буде мати вікно можливостей, аби вплинути на ситуацію на півдні та на сході", – зазначив експерт.

За його словами, наразі українські бійці мають два потенційних напрямки для ударів – на Запоріжжі та на Херсонщині.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає найбільш перспективним з військової точки зору Запорізький напрямок.

"Завдавши удару там, можна розколоти систему оборони ворога на Півдні з усім негативними наслідками для південного угруповання його військ. Росіяни й самі це розуміють, тож намагаються проводити відповідні антизаходи для укріплення оборони", – сказав він.

Романенко додав ще один напрямок з Херсона на Скадовськ.

"Якщо завдати удару там, то угруповання противника, зосереджене в районі Каховки та Нової Каховки, опиниться в оперативному оточенні. Окупанти також бачать таку можливість, і потрапляти в цю ситуацію не хочуть", – зауважив він.

Експерт також пояснив, що такі дії змусять ворога самостійно виводити свої війська у Крим або на територію Росії.

"Такий підхід є проявом професіоналізму дій в ЗСУ. Це не стратегія навали, яку використовують росіяни", – додав Романенко.

За його словами, ці напрямки для потенційних ударів формують картину відповідних перспективних дій.

Тож, потрібно довіряти командуванню ЗСУ, яке постійно аналізують розвіддані.

Додамо, що армія РФ має обмежені запаси якісної техніки, але застарілого озброєння дуже багато.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів для наступу.

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