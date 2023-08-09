Готують яничарів: підлітків з окупованих територій вивезли на військові збори до РФ (фото)

Юнаків з окупованих територій росіяни навчають військової справи, щоб потім зробити з них "гарматне м'ясо".

З окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Про це повідомляє Telegram-канал "Маріуполь.Спротив" з посиланням на інформацію з пропагандистських пабліків.

"Це дуже небезпечний тренд. Чергова новина про українських дітей, яких окупанти готують помирати на війні", – сказано в повідомленні.

У Пензі українські підлітки від 1 до 18 серпня проходять так звані військово-патріотичні збори в таборі “Гвардієць”. Юнаків вчать військової справи, щоб зробити з них яничарів і відправити як "гарматне м'ясо" на фронт.

Українські підлітки на так званих "військово-патріотичних зборах" в РФ / Фото: t.me/mrplSprotyv

"Дітей також звозили в Саранськ, де під "пісні" Газманова промивали мізки "патріотичними" екскурсіями історичними місцями "російської слави", – йдеться у пабліку.