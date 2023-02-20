Готуються до глибокої оборони: Жданов пояснив, чому "вагнерівці" скупчилися на Запорізькому напрямку

Військовий експерт Олег Жданов пояснив причину скупчення найманців ПВК "Вагнер" на Запорізькому напрямку.

Про це йшлося в ефірі Жданова на його YouTube-каналі.

"Думаю, що вони готуються до глибокої оборони. Вони дуже бояться нашого контрнаступу на Запорізькому напрямку", - зазначив Жданов.

Він нагадав, що чисельність найманців у ПВК "Вагнер", за оцінками українських військових, у період штурму Соледара становила 30-35 тис. осіб. На сьогоднішній день вважається, що чисельність складу приватної військової компанії Вагнера опустилася до своїх первісних позначок - 6-7 тис. осіб.

"Ось таких втрат вони зазнали. Більше найм ув'язнених не дозволений. Перехопило ініціативу Міноборони РФ. А вони користуються можливістю вербувати, кого можуть ще через свої центри і військкомати російські - там, де їм ще це дозволяють", - додав експерт.

За його словами, "вагенірвці" намагаються на Запорізькому напрямку піти у глуху оборону та зробити там укріпрайон, тому що розуміють, якщо ЗСУ прорвуть їхню оборону, це означатиме обвал усієї оборони ворога.

Напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про великі проблеми на фронті у найманців та заявив про нестачу снарядів.

Водночас очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що ПВК "Вагнер" досягла "приголомшливих результатів", а також висловив бажання створити власну ПВК.

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