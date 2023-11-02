Готуються до "м'ясних штурмів": окупанти планують нову атаку на Авдіївку — ISW

Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, готуються до ще однієї хвилі наземних атак на позиції Сил оборони України в районі Авдіївки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали на те, що пов'язаний із Кремлем російський блогер заявив про істотне уповільнення темпів атак ЗС РФ на північ і південь від Авдіївки. З його слів, у цьому районі російські війська активно завдають ударів по українських передових позиціях і ближніх тилах.

"Російські сили, можливо, проводять кампанію з перехоплення українських об'єктів у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, найімовірніше, є повітряною та артилерійською підготовкою до поля бою перед новою хвилею російських атак", — йдеться у звіті.

Як зазначають експерти, ще кілька російських військових блогерів вважають нинішні дії ЗС РФ "підготовчою підтримкою" до можливих майбутніх атак.

Крім того, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун попередив, що російські окупанти готуються до "м'ясних атак" у районі Авдіївки і проводять тренування для штурмових підрозділів "Шторм-З".

Американські аналітики вважають, що ЗС РФ мають намір перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після артилерійської підготовки, щоб компенсувати великі втрати техніки під Авдіївкою в жовтні.

Раніше військовий експерт Петро Черник повідомив, що попри шалені втрати на Авдіївському напрямку, ворог намагається підтягувати резерви, адже головне — виконати наказ кремлівського диктатора. Саме величезна кількість піхоти, як це було в Бахмуті, є справжньою загрозою для Авдіївки.

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