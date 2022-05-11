"Готуються до наступу": у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

"Готуються до наступу": у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та зосередив усі зусилля у напрямку Рубіжного.

Російські окупаційні війська не полишають надій отримати повний контроль над містом.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 11 травня.

"На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман", - йдеться у повідомленні.

Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець.

Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

У Генштабі додають, що противник продовжує обстрілювати позиції українських військ. Зокрема, збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

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Нагадаємо, що в Маріуполі тривають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстріли "Азовсталі", де перебувають українські захисники та цивільні.

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