Готуються до наступу ЗСУ: російські військові перекидають на окуповані території Запоріжжя "зуби дракона" (відео)

Оборонні конструкції окупанти перевозять через місто в бік Бердянська.

Російські війська готуються до наступу ЗСУ на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області й перекидають туди так звані "зуби дракона" - залізобетонні конструкції, які армія РФ використовує для зміцнення лінії оборони.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що оборонні конструкції окупанти перевозять через місто в бік Бердянська.

Передислокацію “зубів дракона” помітили місцеві жителі Маріуполя, знявши відповідне відео.

Залізобетонні конструкції "зуби дракона" – це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. Вперше їх використали на фронті під час Другої світової війни для зміцнення лінії оборони. Вважається, що "зуби дракона" здатні значно ускладнити пересування танків та мотопіхоти з боку противника.

Наразі армія РФ намагається застосувати "зуби дракона" для зміцнення власних оборонних позицій в Україні.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, на думку військового експерта Романа Світана, в районі Запоріжжя немає достатньої кількості російських сил та реального військового завдання, тому ворог не зможе захопити місто.

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