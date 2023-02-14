Готуються до наступу ЗСУ: російські військові перекидають на окуповані території Запоріжжя "зуби дракона" (відео)

Оборонні конструкції окупанти перевозять через місто в бік Бердянська.
Російські війська готуються до наступу ЗСУ на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області й перекидають туди так звані "зуби дракона" - залізобетонні конструкції, які армія РФ використовує для зміцнення лінії оборони.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що оборонні конструкції окупанти перевозять через місто в бік Бердянська.
Передислокацію “зубів дракона” помітили місцеві жителі Маріуполя, знявши відповідне відео.
Залізобетонні конструкції "зуби дракона" – це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. Вперше їх використали на фронті під час Другої світової війни для зміцнення лінії оборони. Вважається, що "зуби дракона" здатні значно ускладнити пересування танків та мотопіхоти з боку противника.
Наразі армія РФ намагається застосувати "зуби дракона" для зміцнення власних оборонних позицій в Україні.
Нагадаємо, на думку військового експерта Романа Світана, в районі Запоріжжя немає достатньої кількості російських сил та реального військового завдання, тому ворог не зможе захопити місто.
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