"Готуються до останнього бою, бо не вірять у дипломатію" - дружина захисника Маріуполя про "Азовсталь"

"Готуються до останнього бою, бо не вірять у дипломатію" - дружина захисника Маріуполя про "Азовсталь"

Оборонці Маріуполя, які наразі заблоковані російськими окупантами на "Азовсталі", готуються до останнього бою.

Про це на пресконференції 15 травня сказала дружина бійця полку "Азов".

"Вони майже не виходять на поверхню, лише щоб знайти їжу та воду. Настрої песимістичні, бо надії на порятунок майже немає. Готуються до останнього бою, бо не вірять у дипломатію", - говорить дружина захисника Маріуполя.

Водночас жінки наголошують, що вірять українській владі та міжнародній спільноті, які докладають максимум зусиль, щоб врятувати військових з маріупольської "Азовсталі".

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти Маріуполь повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 81-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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