Готуються до помсти: аналітики пояснили, навіщо Росія вивезла з Білорусі майже сотню ракет

Російське керівництво таємно перевезло з Білорусі до РФ майже 100 ракет протиповітряної оборони, що викликає побоювання, що диктатор Володимир Путін планує розпочати нову масштабну атаку проти України.

Про це пише Daily Mail з посиланням на анонімник аналітиків.

На думку експертів, рух ракет С-300 та С-400 є або ознакою того, що Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного українського успіху на фронті, або ще більшої жорстокості - використавши брудну бомбу. Водночас вказується, що така зброя раніше ніколи не використовувались у війні.

Видання з посиланням на The Mirror повідомляє, що від 9 до 13 листопада було зафіксовано близько 20 польотів Іл-76, які пролітали з Білорусі на Захід та Південну Росію. Кожен міг бути завантажений палетами з щонайменше 70 ракетами.

У звіті зазначається, що зброя розміщується на аеродромах у Міллерово і Ростові-на-Дону. Аналітики припускають, Росія може готуватися до помсти за українські успіхи, а тому переміщує ракетні системи оборони, щоб захистити свої кордони від можливих ударів.

Однак, у цьому контексті вказується, що Росія переміщує ракети з Білорусі у той час, як Київ закликає партнерів більшої підтримки у протиповітряній обороні.

"Коли Україна продовжує боротися, можливості протиповітряної оборони стають критичними для їхнього майбутнього успіху. Інтегрована система повітряної та ракетної оборони - це те, що необхідно для відбиття Україною російських повітряних атак", - сказав американський генерал Марк Міллі.

Вказується, що українські сили мають успіх у відбитті російських ракет та безпілотників, але, наголошується, жодна система протиповітряної оборони не може заблокувати всі напади.

Що відбувається у Білорусі

Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території РБ на Україну і Київ, зокрема, пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети й іранські дрони і активно допомагає Путіну у війні проти України. Наразі існує нова загроза наступу окупаційних військ з території Білорусі.

Так, заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов попередив, що після втечі з правого берега Херсонщини окупаційні війська можуть перекинути свої підрозділи на Донбас, Запорізький напрямок або спробувати здійснити повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Путін не змінив своїх планів щодо війни в Україні і плануватиме новий наступ з території Білорусі.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", з Білорусі до окупованих Донецька та Луганська відправили танки й "Урали", зняті зі складів зберігання.

Загалом у жовтні Білорусь передала Росії 211 одиниць військової техніки. Серед цього - танки, БМП та вантажівки. Військову техніку з Білорусі перевезли до Ростовської та Бєлгородської областей РФ.

Тим часом військові на Рівненщині прикривають кордон з Білоруссю та готуються до ближнього бою, вони посилюють оборону на білоруському кордоні - облаштували глибокі протитанкові рови і замінували найнеочікуваніші ділянки.

У Генштабі ЗСУ попереджають, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

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