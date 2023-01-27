Готуються до річниці: Данілов розповів, чого чекати від окупантів 24 лютого

Секретар РНБО повідомив, що для України не є таємницею інформація щодо накопичення РФ військ і можливих напрямків їх наступів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для нинішніх керівників Росії, які є ментальними вихідцями з Радянського Союзу, важливо мати хоча б якісь досягнення до певних сакральних дат. Тому цілком ймовірно, що новий наступ може розпочатися саме 24 лютого.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, окупанти насамперед готуються до атаки у Донецькій та Луганській областях.

"У них є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони. Вони вже тиждень намагаються зрозуміти, що у нас з обороною. Зараз там є певне накопичення військ", — сказав Данілов.

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Секретар РНБО додав, що у військ РФ багато мобілізованих та "заліза", тому ЗСУ мають бути "у максимальній концентрації та готовності".

Водночас Данілов вважає, що російські окупанти не зможуть повторити ситуацію лютого 2022 року і перейти в повномасштабний наступ.

"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року - це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", - наголосив він.

Секретар РНБО додав, що для України не є таємницею інформація щодо накопичення РФ військ і можливих напрямків їх наступів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан висловив думку, що російська армія може організувати наступ на двох напрямках на Донбасі, проте окупантам не вистачає озброєння для виконання масштабних завдань

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