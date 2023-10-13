"Готуються до удару ЗСУ": партизани зафіксували перекидання важкої техніки з Криму на одну з ділянок фронту (фото)

Російські окупанти готуються до потужного удару ЗСУ на півдні, тому перекидають стару техніку з Криму до Херсонщини.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент виявив перекидання старої важкої військової техніки трасою М17-Е97, а саме танка і бензовоза. Ймовірно її везуть на Херсонський напрямок. У ворога наростає панічний настрій. Вони готуються до потужного удару України на згаданій ділянці фронту", - кажуть партизани.

"АТЕШ" додав, що усю інформацію передали "до відповідних установ для подальших ліквідацій".

Техніка росіян у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Українські партизани у Криму

На початку жовтня партизани знайшли секретні позиції та вогневі точки окупантів у Криму і пробралися просто до лігва загарбників. Агенти дісталися до оборонних рубежів окупантів біля Феодосіїї.

Згодом партизани розповіли, що російські окупанти продовжують підготування до оборони тимчасово захопленого Криму. Вони будують оборонні споруди поряд з Феодосією в бік Керчі, які складаються з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків, а також колючого дроту.

Пізніше стало відомо, що агенти партизанського руху “АТЕШ” проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у тимчасово окупованому Криму. Там вони побачили зразки військової техніки, яка входить до комплексу понтонно-мостового парку.

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