"Готуються до вуличних боїв": у Мелітополі окупанти розставляють загородження посеред вулиць

Російські загарбники почали розставляти бетонні конуси посеред центральних вулиць та у житлових кварталах.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники готуються до вуличних боїв – у центрі міста встановлюють бетонні протитанкові споруди – так звані "зуби дракона".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти, до чого готуєтесь? Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв", - зазначив він.

Федоров також звернув увагу, що "зуби дракона" росіяни розставляють ближче до цивільних – посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

Ситуація у Мелітополі

Росіяни не випускають людей, які хочуть виїхати з окупації до Запоріжжя. Від 12 до 18 грудня окупанти випустили до Запоріжжя тільки 174 мешканці Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

У Генштабі ЗСУ підтвердили обстріли керівного складу 58-ї армії РФ у Мелітополі та ліквідацію окупантів у Кадіївці Луганської області.

У Мелітополі на одній із баз відпочинку пролунали вибухи. Там розміщувалися високопоставлені російські окупанти. Радник Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв про те, що там базувалися так звані "кадирівці". Він заявляв про ліквідацію близько 200 окупантів.

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