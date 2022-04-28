Готуються до введення "рубльової зони": окупанти змушують підприємців працювати за правилами РФ

РФ активізує заходи, спрямовані на встановлення окупаційного режиму на захоплених територіях Сходу та Півдня України.

Минулого тижня перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко провів в Донецьку нараду за участі "керівників" так званих "Л/ДНР". На нараді обговорювались питання створення і подальшої діяльності російських "військово-цивільних адміністрацій".

Про це 28 квітня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Особливу увагу приділено терміновому впровадженню системи обов’язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях. А надалі, повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок.

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Наразі спроби окупантів "перезапустити" місцевий бізнес наражаються на спротив значної частини місцевого населення. А також на перепони з боку традиційної російської корупції. Так в смт Шевченкове Харківської області окупанти дали можливість налагодити роботу місцевого ринку. На його території було вивішено російський "триколор". Обурені місцеві жителі зламали флагшток. Після цього окупанти обіцяли закрити ринок у разі повторення "інцидентів".

В Боровій Харківської області окупанти примушують керівників сільгосппідприємств виводити людей і техніку в поле та розпочинати весняно-польові роботи. При цьому, більшість техніки або розбито, або викрадено самими ж окупантами. Дається взнаки й тотальний дефіцит посівних та паливно-мастильних матеріалів. До того ж аграріям не гарантується безпека – кілька фермерів підірвались на снарядах та мінах під час спроб проводити польові роботи. Тим аграріям, які відмовляються працювати погрожують "націоналізацією" землі.

У селах Ботієве і Строганівка Мелітопольського району Запорізької області представники окупаційної комендатури вимагають від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Умова безпечної роботи: відсутність українських товарів. Натомість надаються контакти постачальників з Криму. Окупанти стверджують, що вже не вийдуть з цього регіону і продовжують підготовку до введення "рубльової зони".

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