"Готуються пакуватися в кульки": росіяни починають окопуватися перед страхом літнього контрнаступу ЗСУ

"Готуються пакуватися в кульки": росіяни починають окопуватися перед страхом літнього контрнаступу ЗСУ

Російські військові окопуються у Сватовому та Старобільську в очікуванні літнього контрнаступу українських захисників.

Всі захоплені окупантами території Луганської області чекає визволення.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі найбільше від ворожих обстрілів нині потерпає Сєвєродонецьк та села навколо нього.

"Орки намагаються ближче підійти до обласного центру. Гаряче у Гірській та Попаснянській громадах, де рашисти хочуть відрізати "дорогу життя" (трасу Севєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут - ред.)", - написав Гайдай.

Він наголосив, що українські захисники знищують нашу дорожню інфраструктуру виключно в "крайніх випадках". Зокрема, для стримування просування агресора та для "блокування поповнення в них зброї, вбивць та техніки".

"Все відбудуємо за російські гроші," - каже Гайдай.

Окупанти готуються "дотискати" Луганську область. Задля цього стягують тисячі одиниць техніки та особового складу, проте "ЗСУ готові зустрічати".

"Наприкінці червня-початку липня українське військо може піти у контрнаступ. Росіяни до цього готуються у Старобільську та Сватовому. Також рашисти готуються пакуватися в кульки, а залишки тих, хто виживе - бігти до російського кордону", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти все частіше відмовляються проводити активні наступальні дії на території України. Так, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні.

Військовий експерт про нову фазу війни та про успішність контрнаступу українських військових

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