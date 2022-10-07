Готуються тікати: на Луганщині росіяни мінують об’єкти інфраструктури та знищують важливі документи

Російські війська на окупованій території Луганської області готуються до наступу Збройних сил України та своєї втечі. Окупанти мінують інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Про це повідомив голова Лугансько ОВА Сергій Гайдай.

У Сватовому росіяни замінували об’єкти інфраструктури та закликають самостійно виїжджати із захопленого міста. За словами Гайдая, окупаційні органи влади в місті працюють в "урізаному" форматі.

"Напевно, розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання", - наголосив голова області.

В окупованій Кадіївці росіяни масово знищують архіви та копій документів. Оособливо тих, що містять історію окупації, зауважив Гайдай.

"Не захопивши Київ за три дні, Кремль вирішив поступово знищувати села та містечка РФ. Так, нещодавно оголошена часткова мобілізація швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів, які залишаються без чоловіків. Призов відбувається методом облав, практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати", - каже голова Луганщини.

Деокупація Луганщини

Сергій Гайдай 5 жовтня повідомив, що офіційно розпочато декупацію Луганської області. В деяких населених пунктах Луганщини підняли українські прапори. За його словами, ЗСУ звільнили шість населених пунктів в області.

На тлі заяв України про початок звільнення регіону окупанти все частіше тікають з Луганської області. Військові РФ забирають машини у місцевих жителів, щоб врятуватися від контрнаступу ЗСУ. На кордоні Росії з окупованими територіями Донбасу виникла паніка, розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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