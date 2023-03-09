"Готуються тікати": в Криму окупанти формують списки сімей чиновників для евакуації — ЦНС

В деяких містах плани евакуації окупантів та їх сімей вже сформовані й затверджені.

В окупованому Криму російські агресори почали складати списки працівників та сімей, які підлягають першочерговій евакуації у Росію.

Зокрема, відповідний план був зроблений у місті Красноперекопськ, повідомляє Центр національного супротиву.

У ЦНС заявили, що такі дії російських агресорів свідчать про те, що вони вже готуються тікати з окупованого півострова.

"Вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. при цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", - зазначають в ЦНС.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти вже не перший місяць будують фортифікаційні спорудження і копають шанці в незаконно анексованому Криму.На думку Коваленка, такі дії окупантів – це інформаційний контекст для підтримки "ура-патріотизму" та відчуття захищеності. Він певен, що Україна не буде висаджувати морський десант на окупований півострів.

Крім того, ми раніше інформували, що американський генерал Бен Годжес показав план і карту звільнення Криму. Також він закликав союзників надати Україні все необхідне озброєння для того, щоб звільнити окупований Крим.

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