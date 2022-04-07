"Говорили про це": один із найжаданіших чоловіків України Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в Мережі

"Говорили про це": один із найжаданіших чоловіків України Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в Мережі

Кім завжди спокійний та усміхнений.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, як реагує на популярність, яка прийшла до нього від початку війни, а також поділився деталями особистого життя.

Про це Кім розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Та ніяк, я завжди був відомий у своєму місті, тому, я жартую насправді, я ніяк не реагую. У мене немає часу оцінити, мені ставила це запитання і дружина. Кажу: "Та заспокойся, мені ніколи навіть там щось прочитати або проаналізувати", - відповів Віталій Кім на запитання, як реагує на славу.

Далі Гордон сказав, що багато дівчат і жінок зізнаються йому у коханні в Мережі, і запитав, чи не ревнує його дружина. На що голова Миколаївської ОДА відповів:

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"По-перше, я не читав і не бачив, щоб хтось мені зізнавався в коханні... Мені зізнається в коханні дружина. Чи ревнує - ні, навряд чи. Про це говорили колись давно. Але зараз це не є основною темою для наших розмов".

Також він назвав здоровим пофігізмом свою реакцію на те, що відбувається, - він завжди спокійний та усміхнений.

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